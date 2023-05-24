2023/05/24 | 23:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أين كان يخفي المواد السامة ليقوم بتوزيعها؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _dpAS9Ogpss
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أين كان يخفي المواد السامة ليقوم بتوزيعها؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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