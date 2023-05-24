2023/05/24 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2qn6gyUeFj4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوسف مؤيد: عدم تنظيم اماكن الطمر الصحي هو أهم أسباب تلوث الهواء في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوسف مؤيد: عدم تنظيم اماكن الطمر الصحي هو أهم أسباب تلوث الهواء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).