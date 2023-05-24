2023/05/24 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iSHTbDkq2ZQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوادر الهندسية في بابل تباشر حملة لإصلاح منظومة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكوادر الهندسية في بابل تباشر حملة لإصلاح منظومة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).