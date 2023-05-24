شاهد بالفيديو.. الكوادر الهندسية في بابل تباشر حملة لإصلاح منظومة الكهرباء

2023/05/24 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوادر الهندسية في بابل تباشر حملة لإصلاح منظومة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iSHTbDkq2ZQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوادر الهندسية في بابل تباشر حملة لإصلاح منظومة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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