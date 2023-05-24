الزراعة النيابية: الحمى النزفية مسيطر عليها ولاتخوف من انتشارها

2023/05/24 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، توضيحا بشأن منع دخول المواشي إلى عدد من المحافظات ، فيما عزت ذلك، لمنع انتشار الاصابة بالحمى النزفية بين المواشي .

وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن”الجهات المعنية اتخذت اجراءات احترازية لمواجهة مرض الحمى النزفية ومنع تسجيل إصابات بين المواشي”، مضيفا أن”مديريات الطب البيطري منعت دخول وخروج المواشي بين المحافظات تجنبا لإصابات المواشي بالأمراض التي تنتشر خلال فترة الصيف “.

واشار إلى أن ” أسعار اللحوم مسيطر عليها في الأسواق المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص”، لافتا إلى أن “لجنة الزراعة النيابية تتابع عن كثب عمليات تحصين المواشي لرفع المناعة وحماية المربي من أي إصابة بالحمى النزفية” .

وأكد الصالحي، أن” جميع الجهات المعنية فرضت إجراءات محكمة مع القطاع الخاص للسيطرة على انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظات العراقية”.

ما هي الحمى النزفية وأعراضها؟

تنتقل هذه الحمى الفيروسية عادة من الحيوانات المصابة للبشر، عبر الدماء الملوثة واللحوم، وبسبب غياب الرقابة وضعف الاحترازات الصحية والضوابط الوقائية في عمل محلات بيع اللحوم، وذبح الحيوانات المريضة دون فحص ورقابة.

مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، إلا أنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

يحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي، أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

تشمل الأعراض المبكرة للإصابة بالمرض الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والاسهال.

الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.

طرق العدوى بالمرض

تنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات، علما أن الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية، تعيش في العديد من العوائل الحيوانية والحشرية، وتشمل في الغالب البعوض أو القراد أو القوارض .

تنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية عبر لدغات البعوض أو القراد، كما ينتقل البعض الآخر عبر ملامسة سوائل المصاب.

إذا سافرت لمنطقة تنتشر فيها حمى نزفية معينة، فقد تصاب بالعدوى من دون أن تظهر عليك الأعراض إلا بعد عودتك لوطنك، وقد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى 21 يوما حسب نوع الفيروس.

طرق الوقاية من المرض

– إذا كنت تعيش في مناطق ينتشر فيها هذا المرض أو تعمل فيها أو تسافر إليها، فاحمِ نفسك من العدوى مستخدما وسائل واقية مناسبة عند التعامل مع الدم أو سوائل الجسم، كارتداء القفازات وواقيات العينين والوجه.

– تتضمن الاحتياطات أيضا الحذر عند التعامل مع عينات والنفايات وتطهيرها والتخلص منها.

– على الرغم من عدم وجود علاج معين لمعظم أنواع الحمى النزفية الفيروسية، فقد يساعد عقارا “ريبافيرين” و”فيرازول” على تقصير مسار بعض أنواع العدوى ومنع حدوث مضاعفات ببعض الحالات.

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