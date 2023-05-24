القبض على ثلاثة متهمين بحرق دفاتر امتحانية في بغداد

2023/05/24 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد، القبض على ٣ متهمين بحرق دفاتر امتحانية في ناحية النهروان شرق العاصمة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة دفاتر امتحانية من إعدادية (الشاكرين) للبنين وحرقها مع سرقة جهاز DVR وتكسيره وإتلاف تسجيل الكاميرات الموجود بداخله".

وأضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم للقضاء وفق القانون".

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