2023/05/24 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون ..لاعبون ماهرون يمارسون الخسارة بتفوّق – مزهر الخفاجي العراقيون لاعبون رائعون ..لكنهم يمارسون الخسارة بتفوق ..عشرٌ وعشرٌ من الأحتلالات والعراقيون يجتهدون في كتابة معادلتهم الوطنية ( ،الحرية _الوطن , الوطن _ الحرية).هو السؤال الاهم الذي ظل العراقيون طوال نصف قرن يختبرون نتائج معادلتهم الوطنية .والغريب ان من اكثر الخاسرين في […]

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