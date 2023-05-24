2023/05/24 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب للتعويض أمام تونس وتجدّد صراع صدارة الممتاز الناصرية- باسم الركابي يخوض وطني الشباب مباراته الثانية امام منتخب تونس ضمن تصفيات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20سنة المقامة حاليا في الأرجنتين عند الساعة الثانية عشرة ليلا غد الجمعة السادس والعشرين من الجاري بملعب دييغو مارادونا و يتوجب على الفريق اللعب بشعار الفوز في […]

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