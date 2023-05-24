2023/05/24 | 23:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت “ليكيب” الفرنسية، اليوم الاربعاء، أن إدارة ليفربول تهتم بضم الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، بالرغم من أن قدومه قد يفجر أزمة مع نجمه المصري محمد.وكشفت “ليكيب”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يكشف عن مساعيه لضم الفرنسي “مبابي” المركز الخبري الوطني.

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