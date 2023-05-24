القبض على 3 متهمين حرقو دفاتر امتحانية بمنطقة النهروان

2023/05/24 | 23:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على 3 متهمين بحرق دفاتر امتحانية في منطقة النهروان.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام […]

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