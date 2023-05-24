بعد مقتل إسرائيلي.. الإمارات توقف عددا من الإسرائيليين في دبي

2023/05/24 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات دبي، مساء الأربعاء، توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.

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