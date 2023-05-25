بوتين ينتقد

2023/05/25 | 00:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن قلقه بشأن الدول التي تحاول"فرض هيمنتها وقواعدها على الآخرين مع تجاهل سيادة البلدان الأخرى، ومصالحها الوطنية وتقاليدها".

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