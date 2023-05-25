مفاجأة من العيار الثقيل.. أمريكا تسعى لبناء قاعدة جديدة في العراق وتوسعة الأسد

2023/05/25 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت صحيفة ذا كرايدل الامريكية، عن مساعي أمريكية حالية لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة داخل العراق بالإضافة الى قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار تحت ذريعة "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي".





وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان القوات الامريكية وبعد إعلانها سابقا نيتها الانسحاب، غيرت موقفها الآن للتحرك نحو انشاء قاعدة عسكرية اكدت انها تقع في "منطقة الجزيرة الغنية بالنفط داخل محافظة الانبار"، بالإضافة الى "توسعة قاعدة عين الأسد بشكل أكبر من الحالي".

مسؤول عراقي، أكد للصحيفة دون الكشف عن هويته، ان "المساعي الامريكية الحالية تهدف الى حماية مصالح واشنطن في العراق والقتال لاجلها، وليس لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي كما تعلن".

وأوضحت الصحيفة ان داعش "بات ذريعة تستخدمها القوات الامريكية والتركية لاقامة تواجد عسكري داخل العراق" بحسب وصفها.

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