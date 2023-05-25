العراق والسعودية يناقشان المنح الدراسية وتوأمة أربع جامعات

2023/05/25 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي مع نظيره السعودي يوسف بن عبد الله البنيان آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الجامعي وبرامجه الأكاديمية وتبادل الخبرات.

وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجانبين استعرضا مسارات التنسيق التي منها مذكرة التفاهم الموقعة التي تعنى بالبرامج التعليمية المشتركة".

وناقش الوزيران :"مشروع توأمة أربع جامعات عراقية مع نظيراتها السعودية وبرامج المنح الدراسية التي تتضمن زيارة 100 باحث سنويا وتنفيذ دورات وورش تدريبية مشتركة في مجالات الاعتماد البرامجي والمؤسسي".

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