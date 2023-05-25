الزوراء يهدر فرصة الصدارة والطلبة يواصل الانتصار

2023/05/25 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل كربلاء وضيفه الزوراء بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء بملعب النجف الدولي، ضمن الجولة 30 من الدوري الممتاز، وسط حضور جماهيري متوسط.

تقدم كربلاء أولا عن طريق سجاد رعد في الدقيقة 26، بعد أن استغل تمريرة عرضية متقنة ليتجاوز الموريتاني الحسن حويبيب ليضع رأسيته بشكل مميز من فوق حارس مرمى الزوراء علي ياسين، وسط فرحة عارمة من أنصار فريقه.

ونجح علاء عباس في إدراك هدف التعادل للزوراء في الدقيقة 28، بعد أن تلقى عرضية جميلة ليرتقي فوق دفاعات كربلاء ويضع رأسيته في سقف المرمى ليسجل هدفه الـ 10 هذا الموسم.

وشهدت مجريات اللقاء، جملة من الفرص السهلة للزوراء تناوب على إهدارها حسن عبد الكريم وعلاء عباس والبديل علي يوسف ، وسط تألق من حارس كربلاء عبد العزيز عمار الذي ظهر بمستوى ملفت طوال المباراة.

وبالجهة المقابلة، حاول زيدان عبد الجبار وسجاد رعد وباقر عطوان، لكن التسرع حال دون تسجيل هدف التفوق.

وبهذا التعادل، فرط الزوراء في فرصة الوصول للصدارة (يحتلها القوة الجوية بـ 59 نقطة) حيث أصبح رصيده 57 نقطة بالمركز الثالث، فيما رفع كربلاء رصيده إلى 41 نقطة بالموقع التاسع مؤقتا.

واقتنص الموريتاني بكاري أنجاي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 30، بعد تصويبة متقنة من حالة ثابتة على بعد 25 ياردة لتعانق شباك نوروز.

وشهدت المباراة إهدار طرفي المواجهة عدة فرص سهلة للتسجيل، وسنحت لأصحاب الأرض عدة محاولات عن طريق الموريتاني محمد أسويعيد وسيف كاظم ومنتظر عادل، تكفل حارس نوروز أمجد رحيم بإبعادها ببراعة.

وأضاع الثلاثي أحمد خالد وحسين عبد الواحد ومحمد قاسم، عدة فرص سهلة لنوروز تمكن حارس الحدود صقر عجيل من التصدي لها والمحافظة إلى نظافة شباكه.

ونجح تلاميذ المدرب عادل نعمة، الذي قاد فريقه عبر المدرجات بقرار اتحادي في تحقيق الانتصار الثامن له هذا الموسم، فيما تعرض نوروز إلى هزيمته ال12.

ورفع الحدود رصيده إلى النقطة 41 بالمركز التاسع، فيما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 38 بالترتيب ال13.

فيما عاد الطلبة (الأنيق) الى سكة الانتصارات بالفوز على أربيل 3-1، ليرتقي الى المركز الخامس برصيد 50 نقطة بينما تراجع أربيل الى المركز 12 برصيد 39 نقطة.

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