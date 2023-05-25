اغلاق 70 بحيرة اسماك خلال اسبوعين في ديالى

2023/05/25 | 00:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، الاربعاء، عن اغلاق اكثر من 70 بحيرة اسماك خلال اسبوعين في ديالى.

وقال عضو الاتحاد محمد اسماعيل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فرق الموارد المائية المدعومة بقوات امنية اغلقت اكثر من 70 بحيرة اسماك في 8 مقاطعات زراعية خلال اسبوعين في ديالى ضمن حملة هي الاكبر منذ 2023”.

وأضاف، أن “البحيرات كانت تتغذى بالمياه من 14 جدول مائي وبسبب قلة الخزين المائي تم الايعاز باغلاقها بشكل فوري دون استثناء ولجميع مناطق ديالى”.

واشار الى ان “جزء كبير من بحيرات الاسماك عائدة لمزارعين استثمروا اموالهم في تغير انماط الانتاج في السنوات الماضية بسبب خسائر القطاع الزراعي”، داعيا الى “ضرورة اعطاء فرصة زمنية للبعض من اجل طرح الانتاج في الاسواق لتفادي خسائر مادية كبيرة”.

وتقود الموارد المائية في ديالى حملة واسعة لاغلاق بحيرات الاسماك المتجاوزة على الانهر والجداول المائية بناءا على قرار صادر من مجلس الوزراء.

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