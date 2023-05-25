2023/05/25 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسترداد أموال لدى الكويت والنزاهة تأسف لتراجع مستوى الخطوط الجوية الناقل الوطني غارق بالديون و18 طائرة تحتاج 170 مليون دولار لتصليحها بغداد – قصي منذر كشفت هيئة النزاهة العامة ،عن خسائر شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل التي تجاوزت 36 مليون دولار جراء التعاقد مع شركة منزيز البريطانية،واكدت ان الشركة غارقة بالديون ونصف اسطولها […]

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