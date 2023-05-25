2023/05/25 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه بمنح مخصّصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية خبير لـ (الزمان) : القرار لا يشمل المتقاعدين قبل 2014 بغداد – ندى شوكت اكد خبير قانوني ،عدم شمول المحالين الى التقاعد قبل 2014 بقرار هيئة التقاعد العامة القاضي بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية.وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (القرار لا يشمل […]

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