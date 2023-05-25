2023/05/25 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الصيني لـ ( الزمان): مشروع 8 آلاف مدرسة يسير بسلاسة ودون أي معرقلات بغداد- ساري تحسين أكد سفير جمهورية الصين لدى العراق، تسوي وي، ان (مشروع بناء المدارس الصينية يسير بسلاسة ودون اي معرقلات) مشيرا الى ان (تعاوناً كبيراً يربط الصين بإقليم كردستان).وأضاف وي في مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) امس ان (مشروع بناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الصيني لـ ( الزمان): مشروع 8 آلاف مدرسة يسير بسلاسة ودون أي معرقلات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الصيني لـ ( الزمان): مشروع 8 آلاف مدرسة يسير بسلاسة ودون أي معرقلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).