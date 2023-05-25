زيلينسكي يوجه سؤالا إلى الشعب الإيراني بشأن

2023/05/25 | 01:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الشعب الإيراني، حيث طرح سؤالا على الإيرانيين: "لماذا تريدون أن تكونوا متواطئين مع الإرهاب الروسي؟..لماذا أنتم إلى جانب الدولة الشريرة؟".

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