بفوزه على فيورنتينا.. إنتر يحتفظ بلقب كأس إيطاليا

2023/05/25 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ إنتر بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للعام الثاني تواليا بفوزه على فيورنتينا 2-1، الأربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

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