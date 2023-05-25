عراقيون يترقبون ردا حكوميا على تأسيس (حزب بعث) بالأردن يريد قلب النظام بالعراق

2023/05/25 | 01:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تصاعدات الادانات من داخل العراق لقرار الحكومة الاردنية بمنح “حزب...

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