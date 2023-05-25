البرلمان يحدد السبت المقبل موعداً للتصويت على الموازنة

2023/05/25 | 01:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن يوم السبت المقبل سيكون موعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية.وقال الحلبوسي للدائرة الإعلامية للبرلمان، إن “الموازنة في لمساتها الأخيرة، واللجنة المالية مستعدة لتسليم الموازنة اليوم الخميس إلى مجلس النواب”.وبين أن “قانون الموازنة مهم وفيه الكثير من المشاريع الاستثمارية التي ستنعكس إيجاباً على الواقع الخدمي”.وتابع: […]

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