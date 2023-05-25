المقرر الخاص: لا يمكن إجراء تحقيق عام حول التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية لهذا السبب

2023/05/25 | 02:12 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم ديفيد جونستون، المقرر الخاص المستقل المكلف بملف التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية، تقريرا أوليا اليوم الثلاثاء.خلص التقرير إلى عدم الحاجة إلى إجراء تحقيق عام، حيث لا يمكن الكشف عن المعلومات السرية جداً في هذا الملف بشفافية كاملة.ولا يوصي المقرر الخاص الذي عينه رئيس الوزراء جاستن ترودو، لتسليط الضوء على مزاعم التدخل الصيني […]

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