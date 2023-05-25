رئيس مجلس النواب: السبت المقبل موعد إقرار الموازنة

2023/05/25 | 02:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن يوم السبت المقبل سيكون موعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية.

وقال الحلبوسي للدائرة الإعلامية للبرلمان، إن “الموازنة في لمساتها الأخيرة، واللجنة المالية مستعدة لتسليم الموازنة اليوم الخميس إلى مجلس النواب”.

وبين أن “قانون الموازنة مهم وفيه الكثير من المشاريع الاستثمارية التي ستنعكس إيجاباً على الواقع الخدمي”.

وتابع: “قامت اللجنة المالية بتعديل بعض البنود على الموازنة بما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام وأيضا تعزيز دور المؤسسات الحكومية في إجراء الإصلاحات والحوكمة في بعض المفاصل”.

وأكد رئيس البرلمان، أن “الموازنة ستمرر في يوم السبت المقبل”.

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