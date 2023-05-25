2023/05/25 | 02:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.النائب عن الحزب الديمقراطي...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الاقليم يطالب بـ 20 % من الموازنة..



و نواب الوسط والجنوب يريدون استحقاقات محافظاتهم أولاً على المسلة.

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