2023/05/25 | 02:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن مصدر بخدمات الطوارئ أن حريقا اندلع في مبنى وزارة الدفاع الروسية بوسط موسكو، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في وزارة الدفاع الروسية.. ومصدر يوضح التفاصيل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في وزارة الدفاع الروسية.. ومصدر يوضح التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).