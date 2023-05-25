مصر.. نقص في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية.. وتجار يوضحون الأسباب

2023/05/25 | 05:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد السوق المصري نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما أكده تجار.

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