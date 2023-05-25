خلل في إعلان ترشح ديسانتيس.. بايدن يطرح البديل بـ3 كلمات

2023/05/25 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب إعلان حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، بموجة من الجدل، الأربعاء، عقب عدة أخطاء تقنية في منصة "Twitter Spaces" تلتها تعليقات حملت طابع السخرية، حتى من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، وفقا لما نقله موقع "هافنغتون بوست".

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