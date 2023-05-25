العدسة تلتقط ردة فعل أمير قطر بفيديو نصيحة وزير الطاقة السعودي للمضاربين بسوق النفط

2023/05/25 | 07:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من ردة فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جزء من كلمة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة في الدوحة.

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