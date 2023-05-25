السلطات البيلاروسية تنقل الحقوقي بيالياتسكي لسجن

2023/05/25 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت السلطات البيلاروسية الحقوقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، أليس بيالياتسكي، إلى سجن "سيء السمعة"، بحسب ما كشفته زوجته، التي قالت إن "أخباره انقطعت" منذ حوالي شهر.

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