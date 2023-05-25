مصادر لـCNN: الاستخبارات الأمريكية ترجح أن أوكرانيين شنوا

2023/05/25 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية، لشبكة CNN، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا أحاديث بين مسؤولين أوكرانيين يلقون خلالها باللوم على بعضهم البعض بشأن شن الهجوم بطائرة بدون طيار (درون) على الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر

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