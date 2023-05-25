السعودية.. حظر استيراد مستحضرات

2023/05/25 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عن حزمة من الشروط والمتطلبات للسماح بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

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