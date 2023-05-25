منتخب الشباب يختتم تدريباته قُبيل مواجهة تونس الخميس

2023/05/25 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أختتم منتخبنا للشباب تدريباته، عصر الأربعاء، بتوقيت العاصمة الارجنتينية بوينس ايريس، في ملعب خمينيزا في مدينة دي لابلاتا، استعداداً لمواجهة نظيره التونسي اليوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت بغداد، ضمن الجولة الثانية من نهاية كأس العالم دون 20 عاماً.التدريبات حضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضوا الاتحاد (محمد […]

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