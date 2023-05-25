2023/05/25 | 08:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6JcJWCAqoU8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طلقة برأسه بسبب تظاهرة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طلقة برأسه بسبب تظاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).