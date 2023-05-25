اللجنة المالية تؤكد استعدادها لارسال قانون الموازنة العامة

2023/05/25 | 08:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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واصلت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها مساء الاربعاء 24/5/2023 اجتماعها لساعات متأخرة من الليل في سبيل وضع الملاحظات الفنية على قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وعكفت اللجنة على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة، والأرقام المدرجة بالجداول؛ من اجل اجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق، حسب الحاجة والنسبة السكانية، فضلا عن اهمية زيادة التخصيصات المالية في المحافظات تنفيذا للبرنامج الحكومي.

وجددت اللجنة استعدادها لارسال الموازنة الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريق القانون باسرع وقت.

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