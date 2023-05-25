"جنوح" سفينة في قناة السويس.. بيان للسلطات المصرية بشأن الحادث وحركة الملاحة

2023/05/25 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بأن أعمال الإنقاذ البحري "نجحت في التعامل باحترافية" مع عطل طارئ لماكينات سفينة لنقل البضائع، تعطلت في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

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