“جاسوس” روسي من نوع خاص يثير قلق سلطات دولة أوروبية

2023/05/25 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت السلطات النرويجية مواطنيها من “تجنب التعامل” مع حوت من نوع “بيلوغا” اللطيف، بسبب شكوك حول عمله كجاسوس لروسيا.وأصدرت مديرية الثروة السمكية النرويجية التوجيه الأربعاء، بسبب اقتراب الحوت “المروض” من قوارب محلية، وتعرضه لإصابات طفيفة.حافظوا على مسافة أمان وقال مدير مصايد الأسماك فرانك باك-جنسن في بيان: “حتى الآن لم تقع سوى […]

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