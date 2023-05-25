رئيس قناة السويس يعلن تعويم سفينة جنحت بالكيلو 159

2023/05/25 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الخميس، تعويم سفينة شحن جنحت في وقت سابق في الكيلو 195 شرقي القناة.

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