انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار عالمياً

2023/05/25 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، في حين يترقب المستثمرون تطورات أخرى في المفاوضات المطولة بشأن سقف الديون.

وانخفض سعر الذهب الفوري عند 1957.49 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:59 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1958.60 دولارا.

وحافظ مؤشر الدولار على ثباته بالقرب من أعلى مستوى في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وعقد المفاوضون عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن والنائب الجمهوري البارز في الكونغرس كيفن مكارثي ما وصفه الجانبان محادثات مثمرة يوم الأربعاء لمحاولة التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي.

وتراجعت الفضة الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.02 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1413.64 دولارًا ، بينما استقر البلاتين عند 1023.19 دولارًا.

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