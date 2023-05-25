2023/05/25 | 09:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تحت المجهر..إعادة الإعمار مطلب أم ضرورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى تحت المجهر..



إعادة الإعمار مطلب أم ضرورة | نريد وطن قناة التغيير الفضائية.

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