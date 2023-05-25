الصدر يوجه أتباعه بمقاطعة الفاسدين.. والدولار يضرب معارض السيارات في العراق | الحصاد الإخباري

2023/05/25 | 09:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خروقات بالمليارات في عقود الخدمات وديون وخسارات هائلة ..



النزاهة تدعو الحكومة لمراجعة جميع عقود الخطوط الجوية العراقية.

قاطعوا الفاسدين ووحدوا صفوفكم لأجل الإصلاح..



زعيم التيار الصدري مخاطبا أتباعه ..



نتطلع لتحرير العراق من الفساد والتبعية.

صالح المطلك يطلق نداء لحماية مشاريع المحافظات من الفساد ..منع الجهات المسلحة والفاسدة من المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية.

سبع سنوات على تحرير مناطقهم ..



أسباب قاهرة تبقي عشرات الاف النازحين من صلاح الدين داخل مخيمات النزوح في السليمانية..



ولا بوادر لتذليل العقبات.

بعد الفشل في ثلاثة مواعيد حددها ائتلاف إدارة الدولة ونائب رئيس البرلمان من جديد..



المالية النيابية تقول إنها حسمت معظم بنود الموازنة.

خاوية من الباعة والمشترين..



ركود غير مسبوق يعصف بمبيعات السيارات بسبب تذبذب أسعار الصرف: معارض تلجأ للإغلاق وأخرى بانتظار استقرار العملة.

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