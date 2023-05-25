2023/05/25 | 09:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغموض تام..انفجار “مفاعل كيمياوي” في عمق ايران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغموض تام..



انفجار “مفاعل كيمياوي” في عمق ايران | رأس السطر قناة التغيير الفضائية.

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