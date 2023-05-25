طهران: تهديدات تل أبيب وواشنطن دليل فشلهما



طهران: تهديدات تل أبيب وواشنطن دليل فشلهما
2023/05/25 | 09:39 - المصدر: المورد نيوز
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