2023/05/25 | 09:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم

الخميس، حكما بالسجن سبع سنوات على مدان

قام بابتزاز ومساومة وتهديد احدى

النساء.

وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "محكمة

الجنايات في نين

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