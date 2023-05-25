وزير الداخلية يصل الى محافظة كربلاء

2023/05/25 | 09:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس،

عن وصول وزيرها عبدالامير الشمري الى

محافظة كربلاء.

وذكرت الوزارة في بيان، صحفي أن

“وزيرها عبد الأمير الشمري، وصل صباح

اليوم الخميس، محافظة كربلاء برفقته

وكيل الوز

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