جنايات نينوى: الحكم بالسجن 7 سنوات بحق مدان بجريمة الابتزاز الإلكتروني

2023/05/25 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الخميس، حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدان قام بابتزاز ومساومة وتهديد احدى النساء.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة اصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدان بالابتزاز الالكتروني على ضوء ادلة قانونية معتبرة والمتمثلة باقوال المشتكية والشهود وقرص الفديو والصور واعترافه الواضح والصريح في دور التحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية".

واضاف أن "الحكم ياتي استناداً لاحكام المادة 1/430 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".

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