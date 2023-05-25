2023/05/25 | 09:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: McP8yLuAfZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنبار وقفة احتجاجية لذوي الشهداء والجرحى احتجاجاً على توقف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنبار وقفة احتجاجية لذوي الشهداء والجرحى احتجاجاً على توقف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).