بلاسخارت: استمرار الحرب الداخلية السياسية في كردستان “أمر مزعج”

2023/05/25 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الصراع السياسي في كردستان.

وقالا بلاسخارت، عبر “تويتر”، إن “استمرار الحرب الداخلية السياسية في اقليم كردستان أمر مزعج”.

ودعت الممثلة الأممية، جميع الاطراف الى “العمل من أجل مصلحة الشعب والعثور باسرع وقت ممكن على أرضية مشتركة للقضايا العالقة المتعلقة بالانتخابات”.

وأضافا بلاسخارت، أن “الانتخابات ذات المصداقية وفي وقتها المناسب هي جوهر الديمقراطية”.

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