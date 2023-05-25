سوريا تستنكر تصريحات الخارجية الفرنسية

2023/05/25 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استنكرت وزارة الخارجية السورية “الهستيريا” الفرنسية بعد تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الفرنسية وأيدت فيها محاكمة الرئيس بشار الأسد.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “تابعنا أخيراً الهستيريا والمواقف المعزولة والمنفصلة عن الواقع للدبلوماسية الفرنسية التي فقدت صوابها بعد القرارات التاريخية التي اتخذتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية تجاه سوريا”.

وأضافت “إن فرنسا التي فشلت هي وأدواتها الإرهابية في تحقيق أهدافها في سورية قد أصابها العمى وعدم الاعتراف بالحقائق والتغيرات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية وعلى الساحة الدولية”.

واعتبرت الوزارة أن “إعادة موروثات حقبة الاستعمار والهيمنة على الشعوب ومقدراتها وثرواتها لم تعد صالحة لعالم اليوم الذي ينتج قيماً جديدة تقوم على تعددية الأقطاب ورفض العقوبات الاقتصادية اللاأخلاقية واللاإنسانية واحترام سيادة واستقلال الدول والمساواة فيما بينها”.

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