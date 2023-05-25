يضم قيادات بارزة.. ما فرص تحالف

2023/05/25 | 09:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قرب الانتخابات المحلية في العراق التي ستجري نهاية العام الجاري، تزداد مساعي الأحزاب السياسية السنية لعقد تحالفات جديدة من أجل ضرب تحالفات أخرى في المحافظات المستعادة من سيطرة تنظيم الدولة.

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